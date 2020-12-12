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Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, FETÖ’ye tepki gösterdi: “Allah belalarını versin”

12.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, FETÖ’ye tepki gösterdi: “Allah belalarını versin”

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen bir konferansa katıldı. Polis adaylarına deneyimlerini anlatan Alper, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişime tepki gösterdi.
Özel Harekat üniformasıyla katıldığı konferansta Alper, “Sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 yaşında Polis Koleji´ne girdiğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı, ayakkabımı, atletimi hatta donumu verdi. Bu devletin bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında ne verdim, sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar Polis Okulu´nda ismi olan Meriç Alemdar´ın başına bombayı attılar Allah belalarını versin. Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim kıt kanaat vergilerimizden aldı o hainleri Amerika´ya gönderdi. Pilotluk öğretti, tank sürmeyi öğretti. Ama ’o tankı benim kendi vatandaşımın üzerine sür’ diye öğretmedi. ’Savaşta düşmanın üzerine sür’ diye öğretti” dedi.

“Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle, Yunanistan´a teslim olduğu gün ben bittim”
Polis adaylarına “Hiçbir şekilde vatanımıza hangi ad altına olursa olsun, hangi oluşumda olursa olun, hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız. Dik duracaksınız, sizlerden bunu istiyorum” tavsiyesinde bulunan Alper, “Bakın ben 50 yaşındayım çocuklar. Hayatta görülecek bir çok şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle, Yunanistan´a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki demek görecek çok şeyimiz varmış her şeyi görürdüm inanırdım ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan´a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi. Liyakatliydi; evet çok iyi F16 kullanıyordu çok iyi tank kullanıyordu ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları tuttu Özel Harekat Dairesi´nde benim aslanlarımın üzerine attı. Meriç Alemdar, Zafer Koyuncu, Zeynep Sağır, Önder Güzelci, benim kardeşlerim orda şehit oldu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Onlar yüce oldular, onlar aziz oldular bu hainler de zelil oldular. Ancak sizler gram bir merhamet duyarsanız, gram bir içinizden geçirirseniz, o zaman sizde zillete ortak olursunuz. Sakın ha, hiçbir şekilde vatanımıza hangi ad altına olursa olsun, hangi oluşumda olursa olun, hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız. Dik duracaksınız, sizlerden bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

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