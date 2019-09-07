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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2018 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, ‘haber görüntüsü’ dalında ödüle layık görüldü.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

TRABZON, (DHA)- TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2018 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, ‘haber görüntüsü’ dalında ödüle layık görüldü.
TGC 2018 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül töreni, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Jüri üyeleri tarafından 32 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Kılıçkaya Barajı Gölü altında kalan Akviran köyünde “Köylüler ulaşımlarını kayıkla sağlıyor’ başlıklı haberin görüntüsüyle DHA muhabiri Selçuk Başar ödüle layık görüldü. Başar’a ödülünü iş adamı Halis Güneş verdi.
Törende, ‘Yılın Sanat Ödülü’ne Osman Sınav, layık görüldü. Gecede Jüri Özel Ödülü Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödülTrabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya ödül

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