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Trabzon Gülçin’e ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Ortaokulu 8.

Trabzon Gülçin’e ağlıyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Gülçin Alkurt yakalanmış amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
Ali ve Türkan Alkurt çiftinin kızları, yöresel sanatçı Ali Alkurt ve Denizlisporlu Futbolcu Ziya Alkurt’un kardeşi olan 14 yaşındaki Gülçin Alkurt, evde rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri olduğu anlaşıldı. Alkurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ndeki 35 günlük tedavisinin ardından dün akşam hayatını kaybetti. Gülçin Alkurt’un cenazesi Şalpazarı ilçesi Kasımağzı mahallesinde bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

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