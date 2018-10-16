Trabzon hafif raylı sisteme kavuşuyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, modern şehirlerde olması gereken hafif raylı sistemi, 20-30 yıl vadeyle borçlanıp Trabzon'a kazandıracaklarını ifade etti.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin, Büyükşehir Belediyesince hazırlandığını belirtti.

Projeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne ilettiklerine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a projenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini tekrar arz etmiş oldum. Konuya vakıflar. Bütçe imkanlarını değerlendirip programa alacaklarını söylediler. Böylece biz Bakanlığımıza borçlanmış olacağız. Modern şehirlerde olması gereken bu önemli eseri 20-30 yıl vade ile borçlanıp inşallah şehrimize kazandırmış olacağız."

- "Sümela'da yapılacak teleferik için işlemler tamamlandı"

Gümrükçüoğlu, ayrıca Maçka ilçesinin Altındere Vadisi'nde turizm için yapılması planlanan "Altındere Vadisi Yeni Yaşam Projesi"nin, 2018 performans programına dahil edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu DOKA ile yürüttüğümüz bir proje. Sümela'ya çıkan Altındere Vadisi'nde yapılacak çok güzel bir çalışma. Sümela'da yapılacak teleferik için de iş ve işlemler tamamlandı. Onun da ihale hazırlıkları ile Altındere Vadisindeki bu düzenlemenin turizme çok önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz."

