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Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

 - TRABZON Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TRABZON Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.

Türk Hava Yolları
Tk 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul
Tk 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul

AnadoluJet ;
Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen
Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara

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