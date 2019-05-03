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Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Trabzon Havalimanı’nda bugün Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) öncülüğünde gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.“Uçak Kazası” konulu tatbikatta senaryo gereği İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na gelmekte olan bir yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle pistten kayarak kaza kırıma uğraması canlandırıldı.

Trabzon Havalimanı’nda bugün Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) öncülüğünde gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.
“Uçak Kazası” konulu tatbikatta senaryo gereği İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na gelmekte olan bir yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle pistten kayarak kaza kırıma uğraması canlandırıldı. Tatbikat ilk olarak yanan uçak söndürülürken, alev alan ve hasar gören uçaktan çevreye savrulan, denize düşen yolcular da tatbikata katılan ekipler tarafından kurtarıldı. Tatbikata UMKE’nin yanı sıra 112, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye ve Havalimanı Mülkü İdare Amirliği’nden yaklaşık 250 personel katıldı.

"Zor hava koşullarına rağmen başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik"
Tatbikatla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç, Tibbi Cihaz ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, olumsuz hava şartlarına rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Çakıroğlu "Tatbikata katılan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Umaırım bu tip vakalarla karşılaşmayız. Karşılaşıldığında hazırlıklı olmanın gerekliği ortaya koyulmuş oldu" dedi.

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı
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