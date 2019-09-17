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Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 640 bin yolcu seyahat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Havalimanından dış hat uçuşu yapan yolcu sayısı geçen yıla oranla yüzde 52 artışla 338 bin 585'e ulaştı

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 639 bin 660 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019'un 8 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 2 milyon 301 bin 75 olduğu belirtildi.

Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 52 artışla 338 bin 585 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 7 düşüşle 2 milyon 639 bin 660 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak-ağustos döneminde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 14 bin 651 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 37 artışla 3 bin 469 sefer yapıldığı kaydedildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 26 bin 16 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

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