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Trabzon, Konya ve Antalya Diyanet 2022 bayram namazı saatleri! Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon, Konya ve Antalya illerinde yaşayıp bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahını iple çekiyor. 2022 yılında 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı, sabah namazı ile başlamış olacak. Trabzon, Konya ve Antalya namaz saatlerini birçok vatandaş araştırmaya devam ediyor. Diyanetin açıklamasıyla il il bayram namazı saatleri de belli oldu. İşte Trabzon, Konya ve Antalya bayram namazı saatleri…

Trabzon, Konya ve Antalya Diyanet 2022 bayram namazı saatleri! Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu sene Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Sabahında camiye gidip namaz kılacak olan birçok Müslüman vatandaş bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı için bayram namazı saatleri bilgisini verdi. Peki Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte diyanet 2022 Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saatleri!

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Trabzon, Konya ve Antalya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Trabzon'da bayram namazı sabah saat 05:33, Konya'da 06:09 ve Antalya'da ise 06:18'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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