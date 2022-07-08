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Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 2022! Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Trabzon, Konya ve Antalya bayram namazı saati kaçta?” Sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Bu illerde yaşayan vatandaşlar bayram sabahında namaz kılmaz için bayram namazı saatini araştırıyor. Her il için tek tek açıklanan Kurban Bayramı namazı saat bilgisi Diyanet tarafından paylaşıldı. 9 Temmuz Cumartesi sabahında birçok Müslüman kişi camilere giderek Kurban Bayramı namazı kılacaklar. Peki Trabzon, Konya ve Antalya 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte yanıtı…

Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 2022! Trabzon, Konya ve Antalya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Trabzon, Konya ve Antalya şehirlerinde Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı öncesinde bayram namazı saatlerini sorguluyor. Trabzon, Konya ve Antalya’da ikamet eden birçok kişi araştırmalarına devam ettiği sırada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla Trabzon, Konya ve Antalya illerinde saat kaçta Kurban Bayramı namazı kılınacağı belli oldu. Kurban Bayramı sabahında kılınan bayram namazının saatleri tüm şehirler için belli oldu. İşte Trabzon, Konya ve Antalya kurban bayramı namazı saatleri...

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Trabzon, Konya ve Antalya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Trabzon'da bayram namazı sabah saat 05:33, Konya'da 06:09 ve Antalya'da ise 06:18'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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