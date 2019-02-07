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Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri açılış töreniyle başladı, 4 gün boyunca sürecek etkinliğin açılışına ilgi yoğun oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Anadolu Kocaeli’nde” projesi kapsamında bu yıl 2’nci kez Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği yapılıyor.

Kocaeli’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri açılış töreniyle başladı, 4 gün boyunca sürecek etkinliğin açılışına ilgi yoğun oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Anadolu Kocaeli’nde” projesi kapsamında bu yıl 2’nci kez Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği yapılıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğin açılış töreni bugün gerçekleşti. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı.
Törende halk oyunları gösterilerinin ardından açılış konuşmasını Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu yaptı. Durmuşoğlu, “Biz burada yaşıyoruz, burada doğduk, büyüdük, burada öleceğiz ama biz Trabzon gelenek ve göreneklerini burada yaşatmak için, Kocaeli halkına sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Trabzon’a gitmeden ki gitmenizi tavsiye ederim, ayrı güzellikleri var ama oraya gitmeden Trabzon’un bütün özelliklerini biz burada görebiliyoruz. Kocaeli zaten Anadolu’nun bir özeti. Kocaeli Trabzon’dur, Erzurum’dur, Diyarbakır’dır, Türkiye’nin Anadolu’nun tüm renkleridir. Derneklerimize düşen görev de atalarımızın, büyüklerimizin bizim doğup, büyüdüğümüz yerlerdeki güzel geleneklerimizi yaşatmak, onları bırakmamak. Ben Trabzon’u, bütün Trabzonluları, Karadenizlileri tüm Anadolu’yu, tüm renklerini bütün insanlarını gönülden seviyorum ” diye konuştu.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tanıtım etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin sanayisidir, ekonomisidir, en önemli şehirlerin başında gelir. Türkiye’nin ekonomisine katkı sunan bu kentte, ülkenin her bölgesinden gelen insanların yerleştiği, çalıştığı bir kent olarak, her ilden gelen insanlarımız önemli faaliyetler ortaya koyuyor. Bu anlamda Trabzonlularda, bu kente gelip yerleşenler de ekonomiye katkı sunan insanlardan bazıları. Trabzon nüfusuna baktığımızda, Trabzon nüfusuna kayıtlı olup, il dışında yaşayanlara baktığımızda ilk sırada İstanbul, 400 bini aşan Trabzonlu nüfusunun barındığı bir kent. İkinci sırada da Kocaeli geliyor” şeklinde konuştu.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan yetkililere teşekkürlerini iletti. Protokol üyelerinin stantları gezmesiyle son bulan etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi. Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği Kocaeli’nde 4 gün sürecek.

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde

Trabzon Kültürü 2’nci kez Kocaeli’nde
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