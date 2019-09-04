HABER

Trabzon kuymağına rakip ‘kakışlı kuymak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini sergiliyor.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - GÜMÜŞHANE'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini sergiliyor. Kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden adını alan farklı lezzet, turistlerin yanı sıra müşterilerinden de tam not alıyor.

Gümüşhane'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi Özdenoğlu Konağı'nda, bir yandan aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da kentin yöresel lezzetlerini konağın misafirleriyle buluşturuyor. Öğrenciler, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini gösteriyor. Peynir ve mısır unu kullanılmadan, un ve süzme yoğurtla yapılıp tereyağıyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden kakışlı kuymak, Trabzon kuymağına da rakip olarak gösteriliyor. Farklı lezzet kakışlı kuymaktan tadanlar, bu lezzeti 'Trabzon kuymağı'na kıyasla, daha ekşi bulup, hafif olduğunu söylüyor. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymak adını ise; tereyağını döktükten sonra kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden alıyor.

‘PEYNİR VE MISIR UNU KULLANILMIYOR’

Özdenoğlu Konağı usta öğreticisi Aytunç Tonyalı, kakışlı kuymağın, ilgi gördüğünü belirterek, farklı damak tadı olan yemek çeşidinin; un, süzme yoğurt ve sıcak su ile tencere karıştırılıp yapıldığını söyledi. Tonyalı, "Karışım ocağın üzerine alıp katılaşıncaya kadar pişiriliyor. Ardından başka bir tencerede yakma kıvamına getirilerek eritilen has tereyağı pişen kuymağın üzerinde gezdirilerek müşterilere ikram ediliyoruz. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymağın ismi ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üstüne yapılan kakma hareketinden geliyor. Bu lezzeti bilindik kuymaktan ayıran en önemli özellik ise yapımında peynir ve mısır unundan hariç, normal un ve süzme yoğurt kullanılması. Damaklarda farklı bir tat bırakan ve diğer kuymağa göre daha hafif ve yemesi de bir o kadar kolay olan bu lezzet, gelen müşterilerden tam not alıyor” dedi.

‘HAFİF VE DAHA YUMUŞAK'

Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, tadının hafif olduğunu söyleyerek, “Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi. Benim epey hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane’ye gelen herkes kesinlikle denemeli” diye konuştu.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Trabzon kuymağına rakip ‘kakışlı kuymak'Trabzon kuymağına rakip ‘kakışlı kuymak'
Bitlis’te domatesten 200 milyon lira gelir elde ediliyorBitlis’te domatesten 200 milyon lira gelir elde ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.