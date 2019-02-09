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Trabzon merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Trabzon merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Giresun, Şırnak, Balıkesir, Erzurum, Osmaniye, Kütahya, Samsun, Tekirdağ ve Elazığ illerinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına ilişkin ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 1 aktif teğmen, 6 aktif astsubay, 3 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman onbaşı, 2 aktif uzman erbaş, 6 ihraç askeri öğrenci, 1 emekli astsubay ve 1 açıkta astsubay olmak üzere 21 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

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