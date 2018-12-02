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Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

TRABZON merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.

TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda; örgüt içinde ankesörlü telefonlarla 'ardışık arama' yöntemiyle haberleştikleri saptanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 7 astsubay gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülen 9 askerin sorgusu sürüyor.

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