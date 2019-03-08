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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen 4'ü muvazzaf 7 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik Trabzon, Malatya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay, bir ihraç astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Trabzon

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