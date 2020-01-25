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Trabzon, Ordu ve Giresun'dan depremzedelere yönelik yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:11 | Son Güncelleme

Trabzon, Ordu ve Giresun'dan depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Trabzon ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları yardım kampanyasına dikkati çekerek, "Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için kışlık kıyafet ve battaniye desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Büyükşehir Belediyemizdeki yardım toplama alanına veya ilçelerimizdeki itfaiye merkezlerine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trabzon'dan deprem bölgesine AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT, 112 ve İtfaiyeden toplam 38 personel ile 300 yatağın da içerisinde bulunduğu 10 araç gönderildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi.

Destek kampanyası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı.

Başkan Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular seferber oldu.

Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa sürede 3 bin battaniye, 4 bin uyku seti, 3 bin çocuk bezi toplandı.

Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan bir tır, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için de bir mobil mutfak tır ve kıyafet malzemelerinden oluşan bir tır olmak üzere 3 tırı bölgeye gönderdi.

Belediye ayrıca, gelişmiş malzeme ve teçhizattan oluşan 3 arama kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

- Giresun

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu akşam merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Giresun Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Özellikle kış ayı olması nedeniyle hemşehrilerimizin battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık eşyalarını belediye binamıza getirmeleri halinde toplanan yardımlar Belediyemiz tarafından en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacaktır."

- Gümüşhane

Gümüşhane'den de Elazığ'daki deprem bölgesine 5 AFAD arama kurtarma teknisyeni ile 2 araç, UMKE 1 araç ve 5 personel, 3 kişiden oluşan sağlık personeli ve 1 ambulans gönderildi.

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