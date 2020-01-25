Trabzon, Ordu ve Giresun'dan depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Trabzon ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları yardım kampanyasına dikkati çekerek, "Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için kışlık kıyafet ve battaniye desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Büyükşehir Belediyemizdeki yardım toplama alanına veya ilçelerimizdeki itfaiye merkezlerine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trabzon'dan deprem bölgesine AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT, 112 ve İtfaiyeden toplam 38 personel ile 300 yatağın da içerisinde bulunduğu 10 araç gönderildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi.