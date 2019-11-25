TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu'nca düzenlenen "Trabzon Özel Gereksinimli Bireyler Çalıştayı" sona erdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara çare bulmak adına anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon'un farkındalık konusunda belli bir mesafe katettiğini belirterek, "Her zaman her şeyde ilkleri başaran bu il, bu anlamda da aslında güzel çalışmalara imza atıyor ama yetmez. Ailelerin bizlerle paylaştığı belli hususlardaki konularla ilgili genel müdürlüklerimiz ve bizler gerekli notlarımızı aldık, eksik olan hususları yerine getirmek için çalışacağız." dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Trabzon'dan çok mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Farkındalık oluşturmak için illerimize ve ilçe kaymakamlarımıza ulaşarak, sunumlarımızı yaptık ama Trabzon bu konuyu çok önceden farketmiş. Çünkü özel eğitim anaokulu Trabzon'da var. Başka yerde biz rastlamadık. İnşallah topyekün bir çalışma yapacağız. Komisyon çalışmalarımız 25 Kasım'da bitiyor ama biz üyelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Çünkü en iyi toplantıyı burada yaptık. Buradan çok fazla mesaj aldım."