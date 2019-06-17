Trabzon polisi vızır vızır

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubelerinin il genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda çok sayıda yasa dışı madde ele geçirilirken, çeşitli suçlar bulaşmış şahıslarda yakalandı.

31 bin kişinin GBT’si kontrol edildi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon polisi hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu asayiş uygulaması ve operasyonlar sırasında 31 bin 723 şahsın Genel Güvenlik Tespitini (GBT) gerçekleştirirken 560’da yabancı uyruklu şahsın denetim ve kontrolünü yaptı. Bu çalışmalar sırasında İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Adet Ruhsatsız Tabanca, 7 Adet Kurusıkı Tabanca, 2 Adet Av Tüfeği, 246 Adet Fişek, 1 Adet Delici Kesici Alet, 11 Adet Ectasy Hap, 71,37 Gr. Esrar, 4,01 Gr. Bonzai, 2,53 Gr. Skunk Esrar, 0,37 Gr. Toz Ectasy olmak üzere toplam 78,28 Gr. Uyuşturucu madde, 29 Lt. Kaçak İçki, 160 Paket Kaçak Sigara ele geçirdiği öğrenildi.

Fuhuşla mücadele devam edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak büro ekipleri fuhuş ile mücadele kapsamında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda ise, 10 eğlence mekanına yapılan kontrolde 28 tabancı uyruklu kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kadınlardan 22’snin ise, fuhuş maksatlı ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilerek sınır dışı edildi. Öte yandan yine aynı çalışmalarda Türk kimliği taşıyan 10 kadınına ise fuhuş aracılığı ile çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesi ile Kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Yine anı çalışmalar sırasında, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama olayı ile ilgili 1 şüpheli yakalanmış, 7 bin 200 TL paraya kamuya geçirilmek üzere el konulmuş, 5 şahsa Kabahatler Kanunundan idari para cezası uygulandı. 12 iş yerinde yapılan kontrollerde farklı markalara ait 114 adet taklit ürün ele geçirildi. Haciz Kaydı bulunan 2 araç yakalandı Dolandırıcılık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve 600 TL para ele geçirildi.1 Konaklama tesisine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun kapsamında başta vatandaşın huzurunu bozan, kamu düzeni ve güvenliğine aykırı hareket eden 21 şahıs hakkında idari işlem yapılırken, 23 şahsa yasadışı bahisten toplamda 207 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 kahvehaneye ruhsat dışı bölme bulundurmaktan ve 1 kafeye sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı. Değişik suçlardan arama kaydı olan 51 şahıs yakalandı. Kayıp olduğu bildirilen 9 şahıs bulundu. Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Tehdit, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Ticaretini Yapmak, 6136 SKM Kapsamında Suçlar gibi suçlar başta olmak üzere toplam 62 olay aydınlatılırken, 354 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

FETÖ operasyonları devam ediyor

Öte yandan Trabzon İl emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 şahıs yakalayarak emniyete sevk etti. 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı aranma kaydına istinaden 1 şahıs yakalayan ekipler yapılan işlemlerin ardından Erzurum iline sevk etti.

