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"Trabzon ramazanda bir başka güzel"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Büyükşehir Belediyesini daha görünür kılacak ramazan programı hazırladık. Trabzon halkına keyifli bir ramazan yaşatmak istiyoruz" - "Bu bir eğlence programı değil, ramazanın ruhuna, özüne uygun bir program şeklinde cereyan edecek. Ramazan etkinliklerinde sloganımız 'Trabzon ramazanda bir başka güzel', bu anlayışla yola çıkıyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesini daha görünür kılacak ramazan programı hazırladıklarını belirterek, Trabzon halkına keyifli bir ramazan yaşatmak istediklerini söyledi.

Zorluoğlu, Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, belediyenin mali yapısını güçlendirmek mecburiyetinde olduklarını, bu konudaki sorunları çözüme ulaştırmak için yoğun çalışma içine girdiklerini ifade etti.

Genel bütçe vergi gelirlerinden Büyükşehir Belediyesine gönderilen payın artırılması için Ankara'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi veren Zorluoğlu, "Bizim gibi, pay dağıtım sisteminden daha az yararlanan 9 büyükşehir belediyesinin başkanları ile Türkiye Belediyeler Birliğinde bir araya geldik. Pay dağıtım sisteminin yeniden gözden geçirildiği bir değişiklik önerisi hazırladık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in başkanlığındaki heyetle öneriyi ilgili bakanlarımızla görüştük, derdimizi anlattık." dedi.

Zorluoğlu, belediyenin öz gelirlerinin artırılması için de çalışma başlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediyemizin sadece borcu yok, alacakları da var. Bu alacakları yakından takip edecek bir sistem kuruyoruz. Devam eden birtakım projelerimiz var. Bunların içinde bize finansman sağlayacak bölümler var, onları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Gayrimenkuller anlamında birtakım çalışmalarımız var, onları da süratle gerçekleştiriyoruz. TRABİTAŞ üzerinden işlettiğimiz ya da üçüncü tarafların işlettiği belediye mülkleri, çok sayıda işletme var. Bunların da daha fazla gelir getirecek şekilde yönetilmesi için bazı adımlar atıyoruz."

Başkan Zorluoğlu, devam eden projeleri sahiplenerek en iyi şekilde sürdürmekle birlikte halka söz verdikleri yeni projelerin planlamasını da başlattıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesini daha görünür kılacak ramazan programı hazırladıklarını belirten Zorluoğlu, Trabzon halkına keyifli bir ramazan yaşatmak istediklerini söyledi.

Zorluoğlu, İpekyolu Fuar Alanında ramazan boyunca sürecek program hazırladıklarının altını çizerek, alanda ramazan sokağı oluşturulacağını ifade etti.

Musiki ve sohbet programlarının gerçekleştirileceğini, Hacivat-Karagöz, meddah ve tiyatro oyunlarının sahneleneceğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletileri, tasavvuf musikisinden örnekler sunulacak. Çocuklarımız için ücretsiz oyun alanları da kurulacak etkinlik alanında her akşam vatandaşlarımıza keyifli bir ramazan yaşatmak istiyoruz. Etkinlikler iftardan sonra da makul bir süre devam edecek. Bu bir eğlence programı değil, ramazanın ruhuna, özüne uygun bir program şeklinde cereyan edecek. Ramazan etkinliklerinde sloganımız 'Trabzon ramazanda bir başka güzel', bu anlayışla yola çıkıyoruz. Şimdiden ramazanımızı tebrik ediyorum, inşallah Mevla'm bizi bayrama da ulaştırır."

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