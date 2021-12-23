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Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık'ta Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de okul var mı?

23.12.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken, Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okullar yarın tatil edildi. Vatandaşlar Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar geldi. Peki 23 Aralık'ta Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 23 Aralık'ta Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de okul var mı?

Türkiye'de pek çok ilde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerden kar tatili açıklaması da geldi. Trabzon, Rize, Ordu ve Artvin'de okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki yarın okul var mı?

23 ARALIK'TA TRABZON'DA OKUL TATİL Mİ?

Trabzon'da bulunan 10 ilçedeki bütün okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek. Kar yağışı sonrası valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiş olacak. Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılmış olacak.

Ayrıca Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verilecek.

RİZE'DE OKUL TATİL Mİ?

Rize Valiliğinden yapılmış olan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı ve "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

ORDU'DA OKUL TATİL Mİ?

Kar yağışı sonrası Ordu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçe genelinde eğitime ara verildiğini aktarıldı. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARTVİN'DE OKUL TATİL Mİ?

Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki bütün okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık 2021 Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Artvin Ordu Rize Trabzon
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