Trabzon, Rize ve Sinop iftar vakti ne zaman? Rize, Sinop ve Trabzon sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Trabzon, Rize ve Sinop'ta ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Trabzon, Rize ve Sinop iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TRABZON, RİZE VE SİNOP İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Trabzon, Rize ve Sinop'ta ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

TRABZON 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

RİZE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SİNOP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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