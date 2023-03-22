TRABZON SAHUR VAKTİ 2023: Trabzon sahur imsak saati, iftar vakti kaçta? Diyanet Trabzon İmsakiyesi

Trabzon sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman merak edildi. On bir ayın sultanı bu sene de büyük bir heyecanla bekleniyor. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura bu gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Trabzon İmsakiyesine göre ilk sahur 04:48'de yapılacak.

TRABZON’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Trabzon ’da ilk sahur saat 04:48'de yapılacak.

24 Mart Trabzon sahur saati 04:46

25 Mart Trabzon sahur saati 05:44

TRABZON’DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Trabzon ’da ilk iftar saati 18:42 olarak açıklandı.

24 Mart Trabzon iftar saati 18:43

25 Mart Trabzon iftar saati 18:45

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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

