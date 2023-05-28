TRABZON SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Trabzon 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde adaylardan herhangi biri yüzde 50 oranına ulaşamadı. YSK kesin sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bu sebeple seçmenler yeniden sandık başına giderek oy kullandılar. Trabzon 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Oy kullanma işleminin sona ermesi, sandıkların kapanması ve seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçlarına Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz!

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

