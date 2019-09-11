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Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de Trabzon’dan geldi.

Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de Trabzon’dan geldi. Trabzon Şehit Aileleri Derneği üyeleri, eylem yapan aileleri ziyaret ederek, HDP il binası önünde Türk bayrağı açtı.
Kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destekler devam ediyor. Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği ile Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Sultan Bilden ve Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nusret Dinç, aileleri ziyaret ederek destek oldu. Ziyaret sonrası Diyarbakır ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehir Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, "Biz annelerin bu eylemlerini çok önemli ve anlamlı buluyoruz. İnşallah buradaki destek daha da çoğalır. 80 milyonun kalbinin de burada olduğuna inanıyoruz. Bütün sevgimiz ve merhametimiz ile buradayız. Hem Karadeniz’den şehit ve gazi ailelerinin selamlarını getirdim hem de buradaki şehit yakınlarımızla beraber desteğimiz her zaman sürecektir" dedi.
Ailelerin HDP il binası önündeki eylemleri devam ediyor.

Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

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