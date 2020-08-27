Trabzon sürprizi ile gelen Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu!

Call of Duty: Black Ops Cold War aslında sürpriz olmadı. Zira, Activision geçtiğimiz günlerde oyunun küçük bir tanıtımını yayınlayarak ismini açıklamıştı. Activision, bugün ise Call of Duty: Black Ops Cold War'ın uzun bir gameplay trailer'ını yayınladı. Asıl sürpriz ise işte yayınlanan bu fragmanda yaşandı.

ABD BAŞKANI REAGAN DA CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR'DA

Call of Duty: Black Ops Cold War, adından da anlaşılacağı üzere Soğuk Savaş döneminde yaşanan siyasi ve askeri olayları konu edinecek. Yeni kurulan bir CIA ajanları ekibi, hayal edilemez bir felaketi önlemek için bir dizi gizli operasyon gerçekleştirecek. Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson gibi Call of Duty karakterleri yeni oyunda da karşımıza çıkacak. Bu karakterlerin yanında ise dönemin ünlü isimleri yer alacak. Örneğin; dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan oyunda bulunacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla oldukça etkileyici bir oyun bizleri bekliyor olacak.

TRABZON HAVALİMANI DETAYI

Yeni Call of Duty oyunu sadece ABD'de veya Sovyet Rusya'da geçmeyecek. Acitivision'un açıklamalarına göre oyunda; Vietnam, Doğu Berlin ve Türkiye gibi bölgeler de yer alacak. Hatta oyunun fragmanında Trabzon Havalimanı, Trabzon Belediye Havalimanı adıyla bulunuyor. Buradan da oyunda Trabzon'da geçecek bir bölümün olduğunu anlıyoruz.