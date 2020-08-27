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Trabzon sürprizi ile gelen Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu!

OYUN HABERLERİ  | 27.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'ı resmen tanıttı. Call of Duty: Black Ops War'ın YouTube kanalı üzerinden göz alıcı bir fragmanını da yayınlayan Activision, oyunun Sovyet Rusya, Türkiye, Vietnam ve Doğu Berlin'de geçeceğini açıkladı. Oyunun Türkiye'deki bölümleri arasında ise Trabzon var.

Trabzon sürprizi ile gelen Call of Duty: Black Ops Cold War resmen duyuruldu!

Call of Duty: Black Ops Cold War aslında sürpriz olmadı. Zira, Activision geçtiğimiz günlerde oyunun küçük bir tanıtımını yayınlayarak ismini açıklamıştı. Activision, bugün ise Call of Duty: Black Ops Cold War'ın uzun bir gameplay trailer'ını yayınladı. Asıl sürpriz ise işte yayınlanan bu fragmanda yaşandı.

ABD BAŞKANI REAGAN DA CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR'DA

Call of Duty: Black Ops Cold War, adından da anlaşılacağı üzere Soğuk Savaş döneminde yaşanan siyasi ve askeri olayları konu edinecek. Yeni kurulan bir CIA ajanları ekibi, hayal edilemez bir felaketi önlemek için bir dizi gizli operasyon gerçekleştirecek. Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson gibi Call of Duty karakterleri yeni oyunda da karşımıza çıkacak. Bu karakterlerin yanında ise dönemin ünlü isimleri yer alacak. Örneğin; dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan oyunda bulunacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla oldukça etkileyici bir oyun bizleri bekliyor olacak.

TRABZON HAVALİMANI DETAYI

Yeni Call of Duty oyunu sadece ABD'de veya Sovyet Rusya'da geçmeyecek. Acitivision'un açıklamalarına göre oyunda; Vietnam, Doğu Berlin ve Türkiye gibi bölgeler de yer alacak. Hatta oyunun fragmanında Trabzon Havalimanı, Trabzon Belediye Havalimanı adıyla bulunuyor. Buradan da oyunda Trabzon'da geçecek bir bölümün olduğunu anlıyoruz.

Trabzon Belediye Havalimanı

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE KADAR?

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın çıkış tarihi 13 Kasım olarak açıklandı. Oyun Standard Edition, Cross-Gen Bundle Edition veya Ultimate Edition paketleriyle tüm platformlarda satışa çıkacak. PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri oyuna 13 Kasım'da sahip olabilecekken, PlayStation 5 ve Xbox Series X için henüz bir tarih yok. Fakat Call of Duty: Black Ops Cold War yeni nesil oyun konsollarına da beklendiği üzere gelecek. Ön siparişe açılan Call of Duty: Black Ops Cold War'ın fiyatları ise şöyle:
PlayStation 4 - 499 TL
Xbox One - 499 TL
PC - 59,90 Euro (yaklaşık 520 TL)

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