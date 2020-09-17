Trabzon sürpriziyle gelen Call of Duty: Black Ops Cold War'ın oynanış videosu yayınlandı!

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın bir bölümünün Trabzon'da geçeceği daha önce açıklanmıştı. Hatta oyunun fragmanında Trabzon Havalimanı gözüküyordu. Dün gece gerçekleştirilen PlayStation 5 Showcase etkinliğinde ise birçok PS5 oyunuyla birlikte Call of Duty: Black Ops Cold War'ın oynanış videosu da görücüye çıktı. Oynanış videosu, ilginç bir biçimde Trabzon'daki bölümü baz alıyordu.

İŞTE TRABZON'DA GEÇEN CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR'IN OYNANIŞ VİDEOSU

Trabzon'da geçen Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış videosunda yine Trabzon Havalimanı'nı baz alıyor. Oyunun ana karakteri, Trabzon Havalimanı'ndaki bir hedefi öldürmeye çalışıyor. Daha sonra ise Rus ajanlara ait olduğu düşünülen kargo uçağı ana karakter tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Fakat bu durdurma operasyonu oldukça aksiyonlu bir şekilde sunuluyor. Hatta bir RC araba dahi uçağı durdurma çabamızda bize yardımcı oluyor. Oyunun aksiyon sahneleri fazlasıyla dikkat çekici görünüyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

CoD: Black Ops Cold War çok oyunculu alpha sürümü, PlayStation 4 için 18 Eylül Cuma günü başlayacak. Oyunun erken erişim sürümü ise 8 Ekim'de sunulacak. Türkiye'den ve Trabzon'dan enstantaneler sunacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da ise PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

