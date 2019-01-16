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Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Trabzon'da, sosyal medyada paylaşılan 'buzağı destekleme ödemesine' haciz konulmasına ilişkin, 'Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne' yazılı Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen belge sahte çıktı. Yapılan incelemede üzerinde değişiklik yapıldığı tespit edilen belgenin sosyal medyada paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Sosyal medyada paylaşılan Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen buzağı destekleme ödemesine haciz konulmasına ilişkin karar yazısı sahte çıktı. Bir bankanın hukuk birimi, Trabzon İcra Dairesi'ne başvurarak hayvancıkla uğraşan O.B.'nin borçları nedeniyle, alacağı buzağı destekleme bedeline haciz konulmasını talep etti.

İddiaya göre, talep üzerine icra dairesi cevap yazısında, 'Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne' ifadelerine yer verdi. Bu ifadelerin yer aldığı belge sosyal medyada paylaşıldı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

belge

Trabzon İcra Dairesi'ne ait olduğu öne sürülen belgede değişiklik yapılarak, sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Belgede sahtecilik yapıp, sosyal medyada paylaşımı ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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