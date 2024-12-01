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Trabzon'u karıştıran iddia! Ahmet Kaya'nın kayyum iddiasına Ahmet Metin Genç'ten yanıt: 'Olmaz öyle şey'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.12.2024 17:11
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Trabzon'un CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Partili siyasetçilerin belediyeye kayyum atanmasını istediğini iddia etti. Kaya'nın bu sözlerine AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç yanıt verdi. Genç, "Yazıktır, olmaz öyle şey. Ortahisarlıların iradesine yazıktır" dedi.

Trabzon'u karıştıran iddia! Ahmet Kaya'nın kayyum iddiasına Ahmet Metin Genç'ten yanıt: 'Olmaz öyle şey'

Trabzon Ortahisar'ın CHP'li belediye başkanı Ahmet Kaya, AK Partili siyasetçilerin, Ortahisar'a kayyum atanmasını istediğini iddia etti.

"BUNU DUYUNCA ÇOK SİNİRLENDİM"

Kaya şunları ifade etti:

"Bir şey duydum, o çok canımı sıktı. Bakan Bey Trabzon'a gelmiş. Bakanın yanında AK Parti'den belli siyasetçiler 'Ortahisar'a kayyum atanır mı, atanırsa çok güzel olur, yakında atanır'ı konuşuyorlar. Utanmadan bunu konuşuyorlar. Bunu duyunca çok sinirlendim. Milletin iradesini elimizden alacaksın yani. Utanmadan bunu konuşabilmişler. Bunlar iktidar partisinin Trabzon'da en öndeki isimleri. Bir tane vicdanlı AK Partili bize bunu iletti. Gerçekten bunları konuşurken insanın sinirleri bozuluyor. Sanki devlet babalarının malları. Bu anlayışla devlet yönetilmez ve iktidar olunmaz. Herkes aklını başına toplasın."

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AK PARTİLİ İSİMDEN YANIT: 'YAZIKTIR, OLMAZ ÖYLE ŞEY'

Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısında Ahmet Kaya'nın bu sözlerine Trabzon Büyükşehir Belediyesinin AK
Partili Başkanı Ahmet Metin Genç, yanıt verdi:

"Ben hukukçuyum, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddia varsa, çıkıp ispatlayacaksınız onu. Ondan sonra kimse, sorumluluğunun gereğini yapacak, yapar da... Ortahisar'da öyle bir şey olur mu? Ortahisar belediye başkanımız, Ortahisar Belediyesi'ni terörle özdeşleştirebilir mi? Ne için belediyelere kayyum atanıyor? Ahmet Bey bu konuyu bir daha düşünüp açıklama yapsa iyi olur. Ben de görürsem söyleyeceğim kendisine. Yazıktır, olmaz öyle şey. Ortahisarlıların iradesine yazıktır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ortahisar CHP kayyum ak parti
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