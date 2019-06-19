Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

\u0130l\u00e7enin \u00c7aml\u0131ktepe mahallesindeki d\u00fcnk\u00fc selde kaybolan 6 ki\u015fiden biri b\u00f6lgeye yak\u0131n yerdeki HES G\u00f6leti'nde \u00f6l\u00fc olarak bulunurken, kay\u0131p 5 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\n(\u0130HA) S\u0131rf ona ula\u015fmak i\u00e7in... 2 bin 700 metre rak\u0131mda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcA\u011fa\u00e7tan d\u00fc\u015fen karga yavrusu kurtar\u0131ld\u0131Diyanet \u0130\u015fler Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f: \u201c200 bine yak\u0131n hocam\u0131zla seferber olmu\u015f durumday\u0131z\u201d
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