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Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Araklı sel felaketi

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