Trabzon’un Tonya ilçesinde maskeli hırsızlar, 69 yaşındaki kadının altınlarını çaldı! 57 güvenlik kamerası incelenince yakalandılar...

Olay, Tonya ilçesine bağlı Sağrı mahallesinde meydana geldi. Yüzü maskeli iki erkek şahıs, H.F. (69) isimli kadının evine gelerek yaşlı kadını bağladı. Yaşlı kadının altın kolye ve bileziğini çalan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TAM 57 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yaşlı kadının bağlanması sonucu gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. 57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen H.C. (41) , H.U. (42) isimli iki erkek şüpheli ve F.B. (46) , S.B. (24) isimli iki kadın yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “24.11.2024 tarihinde saat 10.40 sıralarında Trabzon ili Tonya ilçesi Sağrı Mahallesinde H.F. (69) adlı bir kadının evine yüzü maskeli iki erkek şahsın gelerek H.F.’yi bağladıktan sonra altın kolye ve bileziğinin yağmalanması olayla ilgili olarak; Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucunda H.F. (69)'nin evini ve çevresini gören 57 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda yapılan araştırmalar neticesinde görüntülerde yer alan ve olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen H.C. (41) , H.U. (42) adlı iki erkek şüpheli ve F.B. (46) , S.B. (24) adlı iki kadın şüpheli tespit edilmiştir. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.C. (41), H.U. (42) , F.B. (46) ve S.B. (24) 04.12.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)