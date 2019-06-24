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Trabzon Üniversitesinden siyam ikizlerine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:53 | Son Güncelleme

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu: - "Bünyesinde birçok köklü ve güçlü bölüm yanında öncü bir İlahiyat Fakültesi ve gelişmiş bir Özel Eğitim Bölümü bulunan üniversitemizde bu yavrularımızın rahat, huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim-öğretim görmeleri için yeterli donanım mevcut olup, ayrıca bu konuda gerekli her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız"

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, üniversite sınavını kazanarak öğrenimlerini Karadeniz'de devam etmek isteyen siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu üniversite bünyesinde görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Aşıkkutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan
siyam ikizi kız kardeşleri Trabzon ve Kahramanmaraş şehirleri arasında geçmişi yüzyıllara dayanan kardeşliğin yeni bir halkası ve sembolü olarak gördüklerini belirtti. Aşıkkutlu, siyam ikizi kardeşleri üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere Trabzon Üniversitesinde görmek istediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta basında çıkan haberlerde üniversite eğitimini Trabzon'da devam etmek isteyen kardeşlerin isteklerine değinen Aşıkkutlu, Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiklerini, hedeflerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak ve bunun için de Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumak istediklerine dair haberleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Aşıkkutlu, kız kardeşlerin azimlerinin, Trabzon'a ve üniversiteye yönelik ilgilerinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydederek, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bünyesinde birçok köklü ve güçlü bölüm yanında öncü bir İlahiyat Fakültesi ve gelişmiş bir Özel Eğitim Bölümü bulunan üniversitemizde bu yavrularımızın rahat, huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim-öğretim görmeleri için yeterli donanım mevcut olup, ayrıca bu konuda gerekli her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş ve Trabzon şehirlerinin kardeş şehirler olduğuna değinen Aşıkkutlu, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Kahramanmaraş ile Trabzon şehirleri arasında geçmişi fetih öncesine dayanan çok köklü ve kuvvetli tarihi ve manevi bağlar mevcuttur. Bunun sonucu olarak Trabzon ile Kahramanmaraş arasında çok önceden kardeş şehir ilişkisi tesis edilmiştir. Nitekim her iki şehirde birbirinin adını taşıyan caddeler vardır. Ayrıca bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük katkıları bulunan Maraşlı kardeşlerin kabirleri de Of ve Çaykara'da olup, oradaki bir köyün adı da Maraş'tır. Bu nedenle Tanrıkulu kardeşlerin Trabzon Üniversitesinde öğrenim görmeleri, geçmişte Maraşlı kardeşlerin şehrimizle kurmuş oldukları sarsılmaz gönül bağının daha da güçlenmesine ve bu köklü ilişkinin yeni bir sembolü haline gelmesine önemli ve taze bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile Trabzon Üniversitesi olarak Ayşe ve Sema kardeşlere hayat boyu sağlık, mutluluk ve başarı diliyor; YKS sınavını gönüllerince kazanmalarını ve hayallerini gerçekleştirmek üzere Trabzon Üniversitesi ailesine katılmalarını temenni ediyorum."

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