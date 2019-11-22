HABER

Trabzon Valiliğinden "Ağaçbaşı Turbalığı'nın kül olduğu" iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

"Basında yer alan '10 bin yıllık hazine kül oldu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Trabzon Valiliği, Köprübaşı ilçesinde "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Ağaçbaşı Turbalığı'nda çıkan yangına ilgili basındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Harmantepe ve Seslikaya mevkilerinde bulunan 621 bin 254 metrekarelik alanın, 25 Haziran'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiği anımsatıldı.

Ayrıca bölgede bulunan 5 milyon 564 bin 76 metrekarelik alanın "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Belirtilen bölgelerde 10 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde bitki örtüsü yangını çıkması üzerine yangına itfaiye araçları ve belediye imkanları ile müdahale edilerek kısa sürede söndürülmüştür. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir.

Basında yer alan '10 bin yıllık hazine kül oldu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığınca, bitki örtüsü yangınlarının kimler tarafından çıkarıldığının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Ordu’da ev kül olduOrdu’da ev kül oldu
70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağaçbaşı turbalığı Trabzon yangın

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.