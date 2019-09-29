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Trabzon Valiliğinden, “Bekçilerinin kelepçe ile müdahale” açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yüksek sesle tartıştıkları için bekçiler tarafından uyarıldıkları halde görevli memurlara tehdit ve hakaretlerini sürdüren şahısların kelepçe ile ekip otosuna bindirildiği belirtildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yüksek sesle tartıştıkları için bekçiler tarafından uyarıldıkları halde görevli memurlara tehdit ve hakaretlerini sürdüren şahısların kelepçe ile ekip otosuna bindirildiği belirtildi. Kelepçelerin ekip otosuna bindirildikten sonra çıkartıldığının ifade edildiği açıklamada, alkol testini kabul etmeyen şahsın nöbetçi savcının talimatına rağmen hastanede kan testini reddettiği ve alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Trabzon Valiliği tarafından kentte görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin “Bir avukatı hukuksuz bir şekilde kelepçelediği” yönünde bazı haber sitelerinde yer alan olay ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 23 Eylül saat 04.41 sıralarında haber merkezine ’Hacıkasım Kavşağında alkollü bir sürücü ve yanındaki kişilerin gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri’ yönünde ihbarlar gelmesi üzerine mahalle bekçilerinin olay yerine yakın olması nedeniyle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, “O bölgede devriye görevini ifa eden çarşı ve mahalle bekçilerimiz olay mahalline gelmiş üç kişinin yüksek sesle tartıştıklarını görmüştür. Görevlilerimizce kişilere haklarında çevreye rahatsızlık verdikleri yönünde ihbar olduğu söylenerek gürültünün sonlandırılması istenmiştir. Bu uyarı üzerine, araçla uzaklaşan bu üç kişi bir müddet sonra araçlarıyla tekrar olay mahalline gelerek, kendilerini durdurmak isteyen görevli memurlarımızın dur ihtarına uymayarak bir görevlimizin ayağının üzerinden geçmiş trafikte ters yönde hareket ederek uzaklaşmıştır. Bir müddet sonra aracı bırakıp yaya olarak tekrar olay yerine gelen kişiler görevlilerimize tehdit ve hakaret etmiş bunun üzerine avukat olduğunu iddia etmesine rağmen herhangi bir belge ibraz edemeyen ve sarhoş olduğu gözlenen kişi, ekiplerimizin yoğun uğraşlarına rağmen bir türlü sakinleşmemesi üzerine; görevlilerimizce kelepçe takılmak suretiyle ekip otosuna bindirilmiş oto içerisinde de kelepçesi çözülmüştür. İlgili kişi alkol testini de kabul etmemiş, nöbetçi savcının talimatına rağmen hastanede kan testini reddetmiş aynı gün saat 08.15 sıralarında müracaat savcısının talimatları doğrultusunda polis merkezimizde alınan ifade sonrası serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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