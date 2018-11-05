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Trabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

RESMİ gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Trabzon Valiliği'ne atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kurum amirleriyle vedalaştıktan sonra  kentten ayrıldı.

Trabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- RESMİ gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Trabzon Valiliği'ne atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kurum amirleriyle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.
Valiler Kararnamesi'yle Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi Ustaoğlu için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ustaoğlu, uğurlama törenine katılan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eren Üniveritesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleriyle tek tek vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.
Ustaoğlu, kentten ayrılışından önce veda mesajı yayımladı.
Ustaoğlu mesajında 16 yıllık hizmet anlayışını ve terörle mücadelesini anlattıktan sonra şöyle veda etti:
“İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkârları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadim şehir Bitlisli hemşerilerime, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Bitlis’imizde görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(FOTOĞRAFLI)

Trabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandıTrabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandıTrabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandı

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