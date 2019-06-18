Trabzon Valisi \u0130smail Ustao\u011flu, Arakl\u0131\u2019n\u0131n \u00c7aml\u0131ktepe mahallesinde ya\u015fanan selle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "\u015euana kadar edindi\u011fimiz bilgiye g\u00f6re 6 \u00f6l\u00fc, 4 kay\u0131p, 3 tane de yaral\u0131m\u0131z var" dedi.PARTNER Annesi \u00f6ld\u00fc, bak\u0131n o ne yapt\u0131! K\u0131vr\u0131ml\u0131 model olay yaratt\u0131E\u015fiyle tart\u0131\u015ft\u0131ktan sonra ba\u015f\u0131na silah dayay\u0131p intihara kalk\u0131\u015ft\u0131Makas atan TIR, bariyerleri \u00e7arpt\u0131
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