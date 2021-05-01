Trabzon ve Artvin'de 1 Mayıs gerginliği! Gözaltılar var

Kentte 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden B.D. adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 9 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı B.D., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ARTVİN'DE 17 GÖZALTI

Artvin'de Hopa ilçesinin Sundura Mahallesi'nde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale etti.

Gözaltına alınan 17 kişinin Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. (AA / DHA)

