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Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Giresun çevresinde kuvvetli yağış, 1200 metre üzeri rakımda ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon ve Giresun'da bugün görülecek yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1200 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ile yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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