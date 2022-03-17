Günlük hayatı sekteye uğratan kar yağışı Trabzon ve Rize'yi yeniden etkisi altına aldı. Açıklamalar peş peşe yapıldı. İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil olacak. Peki Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? 18 Mart Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi edildi? İşte ayrıntılar...

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da meydana gelen yağış nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı Rize merkez ve ilçelerinde devam ediyor. Böylelikle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Rize Valiliğinin sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu: “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir”



