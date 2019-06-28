Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için ‘turuncu’ uyarı

Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA) - TRABZON ve Rize valilikleri, kent genelinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. İki kent için tehlikeli sayılan 'turuncu' uyarı verildi.

Trabzon ve Rize valilikleri, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Açıklamada, "Bölgede sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Pazartesi gününe kadar sürmesi beklenen yağışların metrekareye 100 ila 200 kilogram arasında yağış bırakacağı tahmin edilmektedir” denildi. İki kent için tehlikeli sayılan 'turuncu' uyarı verildi.

Valiliklerin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı. AFAD ekipleri de teyakkuza geçirildi. Rize AFAD Müdürü Şakir Kurk, “Yapılan uyarıları biz de ekiplerimize bildirdik. AFAD olarak hazırlığımızı yaptık” dedi.

