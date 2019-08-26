Trabzon’a iki büyük müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını ifade etti. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla resmen ilan edildiğini de belirten Bakan Varank, Arsin’de 278 hektarlık alanda kurulacak olan Yatırım Adası’nın tamamının faaliyete geçmesiyle doğrudan 7, dolaylı olarak da 25 bin kişiye iş imkanı doğacağını açıkladı.

Bakan Varank, Trabzon’a iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki her bir projenin takipçisi olduğunu belirten Bakan Varank, "Müjdelerimizden ilki, bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ayrıcalıklı teşvik ve destekler sağladığımız Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili. Yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon’u Cazibe Merkezleri Programı kapsamına aldık. Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefimizde Trabzon’u bir marka haline getireceğiz. Bu doğrultuda şu an 4 projemize destek sağlıyoruz. Öncelikle Arsin’deki OSB’mizin enerji altyapısını güçlendiriyoruz. Diğer yandan Karadeniz Teknik Üniversitesine İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) kuruyoruz. Yine program kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyemizde Kuyumculuk ve Tasarım Merkezi kuruyoruz. Son olarak da Akçaabat ve Beşikdüzü OSB’lerimizde arıtma tesisleri kuruyor, Vakfıkebir OSB’mizdeki içme ve kullanma suyu problemini de kökten çözüyoruz. İstiyoruz ki Trabzonlu sanayicilerimizin önünde en ufak bir engel kalmasın, tüm enerjilerini üretmeye, büyümeye harcasın" dedi.