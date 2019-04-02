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Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Medical Park Karadeniz Hastanesi kardiyoloji hekimleri, Trabzon’daki bir otelde gerçekleşen 1.

Medical Park Karadeniz Hastanesi kardiyoloji hekimleri, Trabzon’daki bir otelde gerçekleşen 1. Kardiyoloji Sempozyumu’nda iş yeri hekimleri ve acil hekimleriyle bir araya geldi.
‘Herkes için Sağlık’ ilkesiyle hizmet veren Medical Park Karadeniz Hastanesi, Toplum Yararına Eğitim Programı kapsamında 1. Kardiyoloji Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. Kalp hastalıkları konusunda bilinçlenmenin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen sempozyum kapsamında kardiyoloji hekimleri, aile hekimleri, iş yeri hekimleri ve acil hekimlerine konuyla ilgili bilgiler verdi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Alparslan Kapısız, kalp hastalıkları ile ilgili şikayetlerin son yıllarda giderek artış gösterdiğine dikkat çekti. Kapısız, 1. basamak sağlık merkezlerinde (resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, Aile Sağlığı Merkezleri v.s.) hastalıkların tespit edilerek bir üst basamak sağlık merkezlerine yönlendirilmesinin hayati önem arz ettiğini söyledi.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeydin Acar’ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumda kardiyoloji uzmanları Doç. Dr. Abdulkadir Kırış, Uzm. Dr. Hüseyin Bektaş, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Erden çeşitli sunumlar yaptı ve bazı vaka hikayeleri üzerinden katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı.

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi

Trabzon’da 1. Kardiyoloji Sempozyumu düzenlendi
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