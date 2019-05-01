HABER

Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.

Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusu

Uğur AYDIN- Bilge AVCI/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Alanı’na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusuTrabzon’da, 1 Mayıs coşkusuTrabzon’da, 1 Mayıs coşkusuTrabzon’da, 1 Mayıs coşkusu

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)
Taksim Meydanı'na çıkma isteyen 2 kişi gözaltına alındıTaksim Meydanı'na çıkma isteyen 2 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.