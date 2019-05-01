Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusu

Uğur AYDIN- Bilge AVCI/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Alanı’na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

