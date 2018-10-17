Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Sanatevi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kültür ve sanatla ilgili fiziki mekanların daha iyi olması için plan ve programlar yapıldığını söyledi.

Şehir dışındaki Trabzonluların da kültür ve sanat alanında kendini ispatladığını belirten Vali Yavuz, "Tarihe baktığımızda bu işin ne kadar güzel ve gurur verici olduğunu gösteren güzel eserler ve muhteşem çalışmalar var. Daha iyi olacağına da inanıyoruz. Dünya üzerindeki gelişmeleri de dikkate alarak eğitim, sanat ve kültürde en iyi olma yönündeki gayretimizle geleceğe güvenle bakıyoruz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise sanat ve kültürün toplumları kol kola getirebildiğine dikkati çekerek, Sanat Günleri'ne katılan Gürcistan, Afganistan, İran ve Rusya'nın, bunu gösterdiğini kaydetti.

Dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan ve temeli oluşturanın sanatçılar olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Onun için bütün sanatçılarımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz." ifadesini kullandı.