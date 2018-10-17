Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" başladı.
Sanatevi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kültür ve sanatla ilgili fiziki mekanların daha iyi olması için plan ve programlar yapıldığını söyledi.
Şehir dışındaki Trabzonluların da kültür ve sanat alanında kendini ispatladığını belirten Vali Yavuz, "Tarihe baktığımızda bu işin ne kadar güzel ve gurur verici olduğunu gösteren güzel eserler ve muhteşem çalışmalar var. Daha iyi olacağına da inanıyoruz. Dünya üzerindeki gelişmeleri de dikkate alarak eğitim, sanat ve kültürde en iyi olma yönündeki gayretimizle geleceğe güvenle bakıyoruz." dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise sanat ve kültürün toplumları kol kola getirebildiğine dikkati çekerek, Sanat Günleri'ne katılan Gürcistan, Afganistan, İran ve Rusya'nın, bunu gösterdiğini kaydetti.
Dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan ve temeli oluşturanın sanatçılar olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Onun için bütün sanatçılarımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz." ifadesini kullandı.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kültür ve sanatın devamlılığı adına Trabzon'un, bu özellikleriyle anılmasını çok önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklere bütün güçleriyle daha fazla katkı sağlamanın gerekli olduğunu düşündüklerini belirtti.
Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise amaçlarının, sanatsal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı Trabzon'da, etkinliklere farklı bir anlayış getirmek olduğunu vurguladı.
Organizasyonu geçmiş yıllara göre daha geniş kapsamlı düzenlediklerini anlatan Taç, "Kentimizin geçmişinden gelen zengin kültür ve sanat yapısına yeni soluk getirme gayretiyle hareket eden Trabzon Sanatevi, kentin kültür ve sanatla donanmış gerçek yüzünü ön plana çıkarmanın gayreti içerisindedir." dedi.
Konuşmaların ardından tasarımı Rus sanatçı Lilya Gorbatsevich'e ait keçeden yapılan elbiselerin defilesi gerçekleştirildi.
Daha sonra defilede görev alanlara katılım belgesi verildi.
Program sonunda karikatür, resim ve şiirlerin yer aldığı karma sergi açılışı gerçekleştirildi.
Defile, sergi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra konserlerin de düzenleneceği Sanat Günleri, 21 Ekim'de sona erecek.
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