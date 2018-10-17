HABER

Trabzon'da "10. Uluslararası Sanat Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya ve İran'dan sanatçıların katıldığı etkinlik 21 Ekim'e kadar sürecek - Trabzon Valisi Yücel Yavuz: "Dünya üzerindeki gelişmeleri de dikkate alarak eğitim, sanat ve kültürde en iyi olma yönündeki gayretimizle geleceğe güvenle bakıyoruz"

Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Sanatevi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kültür ve sanatla ilgili fiziki mekanların daha iyi olması için plan ve programlar yapıldığını söyledi.

Şehir dışındaki Trabzonluların da kültür ve sanat alanında kendini ispatladığını belirten Vali Yavuz, "Tarihe baktığımızda bu işin ne kadar güzel ve gurur verici olduğunu gösteren güzel eserler ve muhteşem çalışmalar var. Daha iyi olacağına da inanıyoruz. Dünya üzerindeki gelişmeleri de dikkate alarak eğitim, sanat ve kültürde en iyi olma yönündeki gayretimizle geleceğe güvenle bakıyoruz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise sanat ve kültürün toplumları kol kola getirebildiğine dikkati çekerek, Sanat Günleri'ne katılan Gürcistan, Afganistan, İran ve Rusya'nın, bunu gösterdiğini kaydetti.

Dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan ve temeli oluşturanın sanatçılar olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Onun için bütün sanatçılarımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kültür ve sanatın devamlılığı adına Trabzon'un, bu özellikleriyle anılmasını çok önemsediklerini belirterek, bu tür etkinliklere bütün güçleriyle daha fazla katkı sağlamanın gerekli olduğunu düşündüklerini belirtti.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise amaçlarının, sanatsal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı Trabzon'da, etkinliklere farklı bir anlayış getirmek olduğunu vurguladı.

Organizasyonu geçmiş yıllara göre daha geniş kapsamlı düzenlediklerini anlatan Taç, "Kentimizin geçmişinden gelen zengin kültür ve sanat yapısına yeni soluk getirme gayretiyle hareket eden Trabzon Sanatevi, kentin kültür ve sanatla donanmış gerçek yüzünü ön plana çıkarmanın gayreti içerisindedir." dedi.

Konuşmaların ardından tasarımı Rus sanatçı Lilya Gorbatsevich'e ait keçeden yapılan elbiselerin defilesi gerçekleştirildi.

Daha sonra defilede görev alanlara katılım belgesi verildi.

Program sonunda karikatür, resim ve şiirlerin yer aldığı karma sergi açılışı gerçekleştirildi.

Defile, sergi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra konserlerin de düzenleneceği Sanat Günleri, 21 Ekim'de sona erecek.

PARTNERArtık devir değiştiArtık devir değişti
Okuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakOkuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
Suudi heyeti konsolosluk konutunda Suudi heyeti konsolosluk konutunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"10. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon Trabzon Sanatevi

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.