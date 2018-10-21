Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri", keman ve piyano resitaliyle sona erdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, Gürcistan, Afganistan, İran ve Rusya'dan gelen sanatçılar, kamu kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Programda sanatçılar Cihat Aşkın keman, Orçun Orçunsel ise piyano resitali sundu. Resitalde, "Sarı Gelin" türküsü, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.
Cihat Aşkın, Trabzon Sanatevi tarafından 17-21 Ekim'de gerçekleşen "10. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Trabzon'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Artık uluslararası festival hüviyetine kavuşması gereken bu tür sanat etkinliklerinin, Türkiye'nin en önemli vizyon kaynakları olduğunu belirten Aşkın, "Trabzon gibi inci bir kentimizde böyle etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Aşkın, uluslararası bir repertuvar hazırladıklarını da ifade ederek, "Hem Türk hem de batı eserleri yer alacak çünkü Türkiye uluslararası bir ülkedir. Biz hem doğunun hem de batının ülkesiyiz. İkisinin arasındayız. Köprü vazifesi görüyoruz." diye konuştu.
Vali Yücel Yavuz ise Trabzon Sanatevi'nin düzenlediği sanat günlerinin resitalle taçlandırıldığını kaydederek, programa destek verenlere teşekkür etti.
Vali Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Genç ve Trabzon Sanatevi Başkanı Taç, sanatçılar Aşkın ve Orçunsel'e plaket ile teşekkür belgesi takdim etti.
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