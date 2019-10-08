Trabzon'da "11. Uluslararası Sanat Günleri" düzenlenecek

Trabzon'da "11. Uluslararası Sanat Günleri" 17-20 Ekim'de düzenlenecek.

Türkiye, Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katılacağı etkinlik kapsamında, sergi, dinleti, söyleşi, imza günü, film gösterimi, konser gibi programlar organize edilecek.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası düzeye taşıdıkları sanat günleriyle, şehrin tanıtımına, kent halkının farklı kültür ve sanat insanlarıyla buluşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Sınırlı imkanlarla en iyisini ve kalitelisini yapmak için çaba gösterdiklerini belirten Taç, "Kentin tarihinde iz bırakan sanatsal bir etkinlik olsun istiyoruz." dedi.

Ünlü isimlerin katılacağı etkinliğin 17-20 Ekim'de halka açık ve ücretsiz gerçekleştirileceğini anlatan Taç, tüm sanatseverleri programlara davet etti.

Etkinliğin açılışının Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Taç, şunları kaydetti:

"Oyuncular Tamer Levent, Ruhi Sarı, Dilek Güven, şairler Yaşar Miraç, Hilmi Yavuz, Gonca Özmen, öykü ve roman yazarları Kemal Varol, Faruk Duman'ın söyleşi ve imza günleri olacak. Piyano eşliğinde, Rusya'dan soprano Irina Romanovskaya, Gürcistan'dan Kanudosi Caz grubu konser verecek. İran ve KKTC'den fotoğraf sanatçılarının sergileri, Afgan yönetmen Abbas Mohammadi'nin 'Sessiz Gözyaşları' filminin gösterimi gibi birçok etkinlik yapılacak."

