Trabzon'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında misafir öğrenciler bir araya geldi.

Ülkelerine özgü kıyafetler giyen bin 560 öğrenci, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı.

UDEF Başkan Yardımcısı Müçteba Çalışır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 203 ülkeden 150 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin bu organizasyon sayesinde ülkelerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Çalışır, "UDEF olarak uluslararası öğrencilerin organizasyon kabiliyeti kazanması ve ülkelerini gönüllü medeniyet elçileri olarak tanıtmalarını sağlamak üzere 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nı bu sene 1 Şubat-4 Mayıs tarihlerinde 51 ülke, 91 farklı şehirde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışır, "misafir öğrenci" olarak ifade ettikleri her öğrenciye gönül coğrafyalarının kapılarını açtıklarını vurgulayarak, "İnancımız, geleneğimiz, medeniyet değerlerimiz bilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikle ülkemize gelen öğrencilere 'yabancı' değil, 'misafir' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.