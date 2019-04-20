Trabzon'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında misafir öğrenciler bir araya geldi.
Ülkelerine özgü kıyafetler giyen bin 560 öğrenci, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı.
UDEF Başkan Yardımcısı Müçteba Çalışır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 203 ülkeden 150 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Öğrencilerin bu organizasyon sayesinde ülkelerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Çalışır, "UDEF olarak uluslararası öğrencilerin organizasyon kabiliyeti kazanması ve ülkelerini gönüllü medeniyet elçileri olarak tanıtmalarını sağlamak üzere 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nı bu sene 1 Şubat-4 Mayıs tarihlerinde 51 ülke, 91 farklı şehirde gerçekleştiriyoruz." dedi.
Çalışır, "misafir öğrenci" olarak ifade ettikleri her öğrenciye gönül coğrafyalarının kapılarını açtıklarını vurgulayarak, "İnancımız, geleneğimiz, medeniyet değerlerimiz bilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikle ülkemize gelen öğrencilere 'yabancı' değil, 'misafir' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
UDEF'in tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiğinin altını çizen Çalışır, "FETÖ'nün darbe girişiminden sonraki sene 10. yılımızda 'Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe', geçen yıl 'Onlarca renk yüzlerce kültür', bu yıl da 'Doğudan batıya adil bir dünyaya' sloganıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dünyanın tüm renkleri bu kardeşlik şuuru içerisinde buluşuyor ve 'Biz bir milletiz' sözünü müşahhas hale getiriyor." diye konuştu.
Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ömer Salihoğlu da toplumda misafir öğrencilere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Misafir öğrencileri kendi ülkelerine, ikinci vatanlarını Türkiye görecek şekilde gönül ve dostluk bağlarını sımsıkı oluşturarak göndermeyi arzuladıklarını aktaran Salihoğlu, şunları kaydetti:
"Yeni dünya düzeninde coğrafyaların, insanları kültürel zenginliklerinden kopardığını izlemekteyiz. Biz mutlu ve rahat bir hayat kurma endişesi taşıyan bu gençlerimize ikinci vatanları olarak Türkiye'mizi ve ilimizi tanıtarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. İlimizde 103 ülkeden bin 560 misafir öğrenci bulunuyor. Bunlardan 500'ü devlet tarafından burslu getirildi. Bin 100'e yakını ise kendi imkanlarıyla bu şehirdeki üniversitelerde okumaktadır. Bu arkadaşlarımızla geçen yıl ilimizdeki 5 lisede yabancı dil derslerine gittik."
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