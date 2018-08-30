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Trabzon'da 130 çeşit bitkinin olduğu botanik park açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı 'Trabzon Botanik Parkı', düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı 'Trabzon Botanik Parkı', düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nce Çamoba Mahallesi'nde yapılan 'Trabzon Botanik Parkı'nın açılış törenine; Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora, Hüseyin Örs ile davetliler ve kent sakinleri katıldı.
Törende konuşan Trabzon Valisi Yavuz, Büyükşehir Belediyesi'nin kentte güzel alan oluştuğunu belirterek, "Biz, Türk milleti olarak tarih boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştık. Ama bunun karşılığında hep sorunlarla da karşılaştık. 'Terör' dediler, onun üstesinden geldik. 'Fetullahçı Terör Örgütü' dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son ekonomik manada bize savaş açtılar. Onunda üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 21’inci yüzyılda Türk damgasını vuracağız" dedi.
BALTA: YAPILANLARI YAŞATMAK BİZİM ELİMİZDE
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, yapılan eserlerin, gelecek nesillere aktarılması için korunması gerektiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir eser ortaya konuldu. Bunun yapılması zor koruması da bir o kadar zor. Gelecek nesillere bu eseri devretmek için korumamız gerekiyor. Yapılanları yaşatmak bizim elimizde. Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'a ayrı bir önem veriyor. Bu alan Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Trabzon insanına kazandırıldı. Bundan sonra da millet parklarıyla bu tür alanları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
GÜMRÜKÇÜOĞLU: BURASI BÜTÜN TRABZON'UN ESERİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ise 'Trabzon Botanik Parkı'nın bütün kentin eseri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Burayı hayata geçirmemizde bize örnek, 'Batum Botanik' oldu. Botanikler ülkelerini dünyaya tanıtma vasfı taşır. Burada bizim bir fonksiyonumuz yok. Burası bütün Trabzon’un eseri, sadece bu öykünün bir irade koyanı vardı. Burası askeri birliklerimizin eğitim alanıydı. Atıl duruma düşünce sürekli talepte bulunarak buranın bu şehre kazandırılmasına elçi olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarına harfiyen uyuldu. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla burasının eğitim alanı olması, bilimsel çalışmalara imkan sağlaması, beton yapılar olmaması şartıyla bu alanı botanik park yaptık. 'Trabzon Botanik Parkı' ortaya koyabilmek bölgeyi uygarlığın hizmetine açabilmek içindi. Buraya hiçbir ilave bina yapmadık. Mevcut binalara restore ederek alana kazandırdık. Yani Cumhurbaşkanı'mızın ricasına harfiyen uyduk."
Kurdele kesimi ile açılan 'Trabzon Botanik Parkı', davetliler tarafından gezildi. 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan botanik parkta, 94 çeşit 1600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 130 çeşit ile 11 bin bitki bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da 130 çeşit bitkinin olduğu botanik park açıldıTrabzon'da 130 çeşit bitkinin olduğu botanik park açıldıTrabzon'da 130 çeşit bitkinin olduğu botanik park açıldı

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