Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de

MADRİD (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 2003 yılında düşen uçakta hayatını kaybeden 62 İspanyol askerinin bedenlerine ait parçalar, Türkiye'den İspanya'ya getirildi.

İspanyol askerleri taşıyan uçağın düştüğü Pilav Dağı eteklerinde 2018 Mayıs ayında bulunan bir bacak kemiği ile geçmiş yıllardan kalan 23 diş ve benzeri insan kalıntılarının iadesi gerçekleşti.

İstanbul'dan Madrid'e getirilen kalıntılar, Barajas Havalimanı'nda İspanya Savunma ve Dışişleri Bakanı Margarita Robles ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tarafından karşılandı.

Büyükelçi Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm iade sürecinde, Türk ve İspanyol makamlar yakın ve özenli bir iş birliği içinde çalışmıştır." dedi.

Askerlerin aileleri ve İspanya halkına taziyelerini dile getiren Büyükelçi Erginay, "Müttefik ve dost iki ülke olan Türkiye ve İspanya’nın, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm konularda tam dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerine yönelik inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanya Savunma Bakanlığından, söz konusu kalıntılar ile ilgili DNA testleri yapılacağı ve kimliklerin belirlenmesi halinde beden parçalarının ailelere teslim edileceği bildirildi.