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Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

Askerlerin bedenlerine ait parçalar Barajas Havalimanı'nda İspanya Savunma ve Dışişleri Bakanı Margarita Robles ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tarafından karşılandı - Büyükelçisi Erginay: - "Tüm iade sürecinde, Türk ve İspanyol makamlar yakın ve özenli bir iş birliği içinde çalışmıştır"

MADRİD (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 2003 yılında düşen uçakta hayatını kaybeden 62 İspanyol askerinin bedenlerine ait parçalar, Türkiye'den İspanya'ya getirildi.

İspanyol askerleri taşıyan uçağın düştüğü Pilav Dağı eteklerinde 2018 Mayıs ayında bulunan bir bacak kemiği ile geçmiş yıllardan kalan 23 diş ve benzeri insan kalıntılarının iadesi gerçekleşti.

İstanbul'dan Madrid'e getirilen kalıntılar, Barajas Havalimanı'nda İspanya Savunma ve Dışişleri Bakanı Margarita Robles ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay tarafından karşılandı.

Büyükelçi Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm iade sürecinde, Türk ve İspanyol makamlar yakın ve özenli bir iş birliği içinde çalışmıştır." dedi.

Askerlerin aileleri ve İspanya halkına taziyelerini dile getiren Büyükelçi Erginay, "Müttefik ve dost iki ülke olan Türkiye ve İspanya’nın, her iki ülkeyi ilgilendiren tüm konularda tam dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerine yönelik inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanya Savunma Bakanlığından, söz konusu kalıntılar ile ilgili DNA testleri yapılacağı ve kimliklerin belirlenmesi halinde beden parçalarının ailelere teslim edileceği bildirildi.

Açıklamada, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Albay Cesar Gutierrez de la Camara'nın eşliğinde Madrid'e getirilen kalıntıların, yakınlarını kaybeden ailelere saygıdan dolayı havalimanında resmi görevlilerce karşılandığı ve bunların bir araçla Adli Tıp Enstitüsüne götürüldüğü belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Yakolev-42 tipi Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2003'te Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Pilav Dağı'nda düşmüş, 62 İspanyol askeri ile biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat ölmüştü.

Kaza sonrasında İspanyol makamları tarafından askerlerin kimlik tespitinde hata olduğu ortaya çıkmış, 21 askerin mezarı tekrar açılıp, yeni DNA testleri yapılmasının ardından ikinci kez gömülmüşlerdi.

Kazayla ilgili yayınlanan bir rapordan dolayı dönemin Savunma Bakanı olan ve daha sonra Londra Büyükelçisi olarak atanan Federico Trillo 2017 yılında görevinden istifa etmişti.

İspanya'da büyük tartışmalara neden olan olay sonrasında ülkede 4 ayrı dava açılmış, dönemin üst düzey askerleri görevlerinden alınmış ve İspanyol askerleri için yurt dışındaki misyonlarda uçak kiralama yönetmeliği değiştirilmişti.

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