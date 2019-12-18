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Trabzon'da 16 yıl önceki uçak kazasından kalan insan kalıntıları İspanya'ya teslim ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Maçka'da 2013'te meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol askerine ait olduğu tahmin edilen bir bacak kemiği ve 23 parça insan kalıntısı İspanya'ya gönderilecek - Türkiye ve İspanya arasındaki iyi ilişkiler ve adli iş birliği sayesinde insan kalıntılarının İspanya'ya teslim edilmesi sürecinin çok kısa sürede tamamlanacağı belirtildi

MADRİD (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 2013 yılında düşen uçakta hayatını kaybeden 62 İspanyol askerine ait olabileceği tahmin edilen bazı insan kalıntılarının Türkiye tarafından İspanya'ya teslim edileceği açıklandı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve İspanya Savunma Bakanlığından verilen bilgiye göre uçağın düştüğü Pilav Dağı eteklerinde Mayıs 2018'de bulunan bir bacak kemiği ile geçmiş yıllardan kalan 23 diş ve benzeri insan kalıntısı İspanya'ya gönderilecek.

Maçka'daki bir mezarlıkta gömülü olan bacak kemiğinin çıkarılma işleminin İspanyol makamlarının da katılımıyla bugün yapıldığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldükten sonra İspanyol makamlarına teslim edileceği ifade edildi.

Maçka'da 16 yıl önce meydana gelen kazaya ait olduğu düşünülen insan kalıntılarının, İspanya'ya teslim edilmesi sürecinin ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

Yetkililer, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ve adli iş birliği sayesinde sürecin çok kısa bir zamanda tamamlanacağını belirtti.

İspanya Savunma Bakanlığı, söz konusu kalıntıların ülkeye getirilmesinin ardından DNA testlerinin yapılacağını ve kimlik tespiti yapılması halinde ailelere teslim edileceği bilgisini paylaştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Yakolev-42 tipi Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2013'te Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Pilav Dağı'nda düşmüş, 62 İspanyol askeri ile biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat ölmüştü.

Kaza sonrasında İspanyol makamları tarafından askerlerin kimlik tespitinde hata olduğu ortaya çıkmış, 21 askerin mezarı tekrar açılıp, yeni DNA testleri yapılmasının ardından ikinci kez gömülmüşlerdi.

Kazayla ilgili yayınlanan bir rapordan dolayı dönemin Savunma Bakanı olan ve daha sonra Londra Büyükelçisi olarak atanan Federico Trillo 2017 yılında görevinden istifa etmişti.

İspanya'da büyük tartışmalara neden olan olay sonrasında ülkede 4 ayrı dava açılmış, dönemin üst düzey askerleri görevlerinden alınmış ve İspanyol askerleri için yurt dışındaki misyonlarda uçak kiralama yönetmeliği değiştirilmişti.

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İspanya İspanya-Türkiye ilişkileri Trabzon'da düşen İspanyol askerleri taşıyan uçak Yak-42

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