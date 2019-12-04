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Trabzon’da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Trabzon’da 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren imara aykırı olarak yapılan 160 kaçak yapı yıkıldı.Türkiye genelinde başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilerek yaylalarda kaçak olarak yapılan 160 yapı yıkıldı.

Trabzon’da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldı

Trabzon’da 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren imara aykırı olarak yapılan 160 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye genelinde başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilerek yaylalarda kaçak olarak yapılan 160 yapı yıkıldı. İmara aykırı ve imar barışı kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteynır, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı ekipler tarafından sürdürülürken, bugüne kadar Akçaabat’ta 15, Araklı’da 10, Beşikdüzü’nde 22, Çarşıbaşı’nda 3, Çaykara’da 18, Düzköy’de 27, Köprübaşı’nda 33, Maçka’da 12, Ortahisar’da 5, Sürmene’de 2, Şalpazarı’nda 10, Tonya’da 2 ve Vakfıkebir’de 1 yapı olmak üzere toplam 160 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Trabzon’da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldı

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